Мажилисмен Альберт Рау: поручения Президента позволяют развивать промышленную политику

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию Альберт Рау, говоря о поручениях, данных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым на расширенном заседании Правительства, акцентировал внимание, что это должно стать приоритетом работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

- Конечно, 2020 год был беспрецедентным в плане испытаний. Это и падение цен на нефть, и объемов её добычи, и многое другое. Тем не менее, надо отдать должное, что в Казахстане падение меньше, чем в других странах, в том числе и развитых. Это произошло, прежде всего, благодаря мерам государственной поддержки, - считает Альберт Рау.

При этом, по словам мажилисмена, драйвером выступало строительство дорог, строительство жилья, поддержка МСБ. В то же время Альберт Рау подчеркнул, что уровень казахстанского содержания, на что обратил особое внимание Глава государства, не достаточен.

- К примеру, в дорожном строительстве, где мы могли бы довести казахстанское содержание до 97%, и то у нас это на уровне 83%. А это все недополученные объемы производства отечественных предприятий, рабочие места. Президент не первый раз дает такое поручение. И это должно стать приоритетом, - сказал депутат Мажилиса.

Среди важных направлений, обозначенных Главой государства, Альберт Рау назвал также поддержку отечественного бизнеса, оптимизацию бюджетных расходов, отдачу от банковского сектора.

- Мы, конечно, полностью поддерживаем соответствующие поручения Президента страны, - подчеркнул парламентарий.

Говоря о новой экономической модели, Альберт Рау отметил важность продолжения работы по глубокой переработке отечественного минерального сырья.

- По отдельным отраслям цепочки уже развиты. К примеру, мы можем получить большую отдачу от нефтехимии, чем просто ГСМ. Над развитием цепочек необходимо и дальше работать. И этому будет способствовать разработанный по поручению Президента законопроект «О промышленной политике», к работе над которым мы уже приступили, - резюмировал депутат Мажилиса.