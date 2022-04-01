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Мажилис заслушает информацию Правительства по результатам обращений граждан в регионах

Редактор:  
Гульмира Байзакова
1 Апреля 2022, 13:24
Мажилис заслушает информацию Правительства по результатам обращений граждан в регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Депутатам предлагается заслушать информацию заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Ералы Тугжанова о результатах рассмотрения государственными органами обращений граждан, поступивших депутатам Мажилиса в ходе их выезда в регионы.

В первом чтении палате предстоит обсудить законодательные поправки по вопросам совершенствования исполнительного производства. Соответствующий законопроект разработан депутатами Парламента в целях устранения пробелов, коллизий и противоречий в законодательных актах по вопросам исполнительного производства, а также норм, способствующих коррупционным проявлениям.

В проект повестки включены также поступившие в Мажилис новые законопроекты. Это поправки по вопросам совершенствования гражданского законодательства и ратификация Протокола о прекращении действия Соглашения между правительствами государств-участников СНГ о согласованных принципах налоговой политики.

Правительство РК   Мажилис   Регионы Казахстана   Общество  
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