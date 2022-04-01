Мажилис заслушает информацию Правительства по результатам обращений граждан в регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Депутатам предлагается заслушать информацию заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Ералы Тугжанова о результатах рассмотрения государствен ными органами обращений граждан, поступивших депутатам Мажилиса в ходе их выезда в регионы.

В первом чтении палате предстоит обсудить законодательные поправки по вопросам совершенствования исполнительного производства. Соответствующий законопроект разработан депутатами Парламента в целях устранения пробелов, коллизий и противоречий в законодательных актах по вопросам исполнительного производства, а также норм, способствующих коррупционным проявлениям.