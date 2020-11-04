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Мажилис взял в работу законопроект, предусматривающий упразднение ответсекретарей

4 Ноября 2020 10:56
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Мажилис взял в работу законопроект, предусматривающий упразднение ответсекретарей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис взял в работу проект Конституционного закона РК «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Казахстан «О Правительстве Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Канат Мусин, представляя законопроект на пленарном заседании палаты, данный законопроект был подготовлен в целях реализации Послания Главы государства, оглашенного 1 сентября 2020 года.

Глава государства в нем отметил необходимость усовершенствования госслужбы, вместе с тем дал поручения по упразднению института ответственных секретарей.

«После упразднения института ответственных секретарей их функции перейдут к руководителям аппаратов. Основным результатом принятия данного законопроекта является обеспечение стабильности государственного аппарата и повышение ответственности первых руководителей государственных органов. Комитет готов взять данный законопроект в работу и подготовить по нему заключение до 26 ноября 2021 года», - заключил Канат Мусин.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.


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#Мажилис  
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Серик Сабеков

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