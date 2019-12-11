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Мажилис взял в работу законопроект по вопросам использования атомной энергии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис взял в работу законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования атомной энергии», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Представляя законопроект на пленарном заседании Мажилиса, депутат Глеб Щегельский отметил, что цель документа - внесение поправок по совершенствованию организационных и правовых механизмов развития атомной энергетики и обеспечения ее безопасности.
«Изменения и дополнения вносятся в законы о радиационной безопасности, о разрешениях и уведомлениях, об использовании атомной энергии. Комитет готов взять в работу законопроект и подготовить по нему заключение в срок до 9 декабря 2020 года», - сказал Глеб Щегельский.
Было отмечено, что проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования атомной энергии» внесен в Мажилис постановлением Правительства от 29 ноября 2019 года.фото: hightech.plus
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