Мажилис взял в работу законопроект по вопросам использования атомной энергии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис взял в работу законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования атомной энергии», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представляя законопроект на пленарном заседании Мажилиса, депутат Глеб Щегельский отметил, что цель документа - внесение поправок по совершенствованию организационных и правовых механизмов развития атомной энергетики и обеспечения ее безопасности.

«Изменения и дополнения вносятся в законы о радиационной безопасности, о разрешениях и уведомлениях, об использовании атомной энергии. Комитет готов взять в работу законопроект и подготовить по нему заключение в срок до 9 декабря 2020 года», - сказал Глеб Щегельский.

Было отмечено, что проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования атомной энергии» внесен в Мажилис постановлением Правительства от 29 ноября 2019 года.