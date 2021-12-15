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Мажилис взял в работу законопроект «Об органах военной полиции»

15 Декабря 2021 10:41
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Мажилис взял в работу законопроект «Об органах военной полиции»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис Парламента РК взял в работу законопроект «Об органах военной полиции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Цель законопроекта - унификация законодательных основ в связи с расширением задач и полномочий деятельности органов военной полиции, направленных на укрепление правопорядка в Вооруженных силах. Комитет готов подготовить заключение по данному законопроекту», - отметила председатель Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Айгуль Куспан на пленарном заседании палаты.

Также депутаты Мажилиса обсудят сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам органов военной полиции».

«Законопроект разработан в целях реализации норм, предусмотренных в законопроекте «Об органах военной полиции», и устранения пробелов и коллизий. Комитет готов подготовить заключение по документу», - резюмировала Айгуль Куспан.



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#Мажилис   #Армия   #МВД РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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