Мажилис взял в работу законопроект «Об органах военной полиции»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис Парламента РК взял в работу законопроект «Об органах военной полиции», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Цель законопроекта - унификация законодательных основ в связи с расширением задач и полномочий деятельности органов военной полиции, направленных на укрепление правопорядка в Вооруженных силах. Комитет готов подготовить заключение по данному законопроекту», - отметила председатель Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Айгуль Куспан на пленарном заседании палаты.
Также депутаты Мажилиса обсудят сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам органов военной полиции».
«Законопроект разработан в целях реализации норм, предусмотренных в законопроекте «Об органах военной полиции», и устранения пробелов и коллизий. Комитет готов подготовить заключение по документу», - резюмировала Айгуль Куспан.
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