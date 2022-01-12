Мажилис взял в работу законопроект «О личном подсобном хозяйстве»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента РК рассмотрят законопроект «О личном подсобном хозяйстве», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный законопроект разработан в целях реализации общенационального плана мероприятий Послания Главы государства. Цель законопроекта - совершенствование законодательства в сфере государственного регулирования деятельности личных подсобных хозяйств. Комитет по аграрным вопросам готов подготовить заключение по данному законопроекту», - сказал председатель Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Ерлан Барлыбаев, представляя документ на пленарном заседании палаты.

Депутаты Мажилиса также обсудят сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности личных подсобных хозяйств».

«Законопроект разработан для наделения местных представительных и исполнительных органов дополнительными полномочиями по развитию и укреплению деятельности личных подсобных хозяйств. Цель документа - приведение норм действующего законодательства в соответствие с вновь разработанным проектом закона «О личном подсобном хозяйстве». Комитет по аграрным вопросам готов подготовить заключение по данному законопроекту», - сказал Ерлан Барлыбаев.