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Мажилис взял в работу законопроект «О личном подсобном хозяйстве»

12 Января 2022 13:23
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Мажилис взял в работу законопроект «О личном подсобном хозяйстве»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента РК рассмотрят законопроект «О личном подсобном хозяйстве», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Данный законопроект разработан в целях реализации общенационального плана мероприятий Послания Главы государства. Цель законопроекта - совершенствование законодательства в сфере государственного регулирования деятельности личных подсобных хозяйств. Комитет по аграрным вопросам готов подготовить заключение по данному законопроекту», - сказал председатель Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Ерлан Барлыбаев, представляя документ на пленарном заседании палаты.

Депутаты Мажилиса также обсудят сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности личных подсобных хозяйств».

«Законопроект разработан для наделения местных представительных и исполнительных органов дополнительными полномочиями по развитию и укреплению деятельности личных подсобных хозяйств. Цель документа - приведение норм действующего законодательства в соответствие с вновь разработанным проектом закона «О личном подсобном хозяйстве». Комитет по аграрным вопросам готов подготовить заключение по данному законопроекту», - сказал Ерлан Барлыбаев.

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#Мажилис  
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Автор:

Серик Сабеков

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