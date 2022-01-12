Мажилис взял в работу проект закона об условиях и порядке размещения Тюркской академии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис Парламента РК взял в работу проект закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Тюркской академией об условиях и порядке размещения Тюркской академии», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный законопроект разработан в целях регламентации порядка взаимодействия между Правительством Республики Казахстан и Тюркской академией. Предлагаемое к ратификации соглашение определяет правосубъектность и правоспособность Тюркской академии и правовой статус ее сотрудников. Комитет по социально-культурному развитию готов подготовить заключение по документу в срок до 26 октября 2022 года», - сказал секретарь Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Дархан Мынбай на пленарном заседании палаты.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о совершенствовании международной налоговой дисциплины.

«На рассмотрение представляется проект Закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о совершенствовании международной налоговой дисциплины». Согласно Закону все иностранные финансовые организации, имеющие международные деловые операции с финансовыми организациями США, обязаны представлять информацию о счетах налогоплательщиков США», - отметил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров.