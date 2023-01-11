Мажилис взял в работу проект Социального кодекса РК

11 Января 2023, 10:39

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мажилис взял в работу проект Социального кодекса Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируется повышение эффективности менеджмента социальной сферы через модернизацию социальной деятельности. С помощью Интернет-платформ предпринимаются меры по регулированию занятости, трансформации центров занятости. Кроме того, предусмотрены нормы по укреплению статуса работников социальной сферы. В целом, проект социального кодекса систематизирует законодательство в этой сфере, а также формирует единую правовую основу при наличии угроз», - сказала председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса, депутат Жамиля Нурманбетова, представляя документ на пленарном заседании Палаты.

Ранее Правительство РК рассмотрело и одобрило проект Социального кодекса.

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на заседании Правительства проинформировала о мерах по повышению эффективности социального обеспечения, предусмотренных в проекте Социального кодекса РК.

В начале своего выступления глава МТСЗН отметила, что Социальный кодекс станет основой для построения новой социальной политики, главной целью которой будет создание базовых условий для укрепления и развития казахстанской семьи. Для ее реализации предусмотрено формирование нового социального контракта между государством, бизнесом и гражданами.

При разработке Соцкодекса был изучен международный опыт, за его основу взята структура Социального кодекса Евросоюза, но с учетом специфики нашей страны. Проект кодекса состоит из 5 разделов, 19 глав и 267 статей.