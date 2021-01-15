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МАЖИЛИС ВЫДВИНУЛ КАНДИДАТУРУ НУРЛАНА НИГМАТУЛИНА НА ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НИЖНЕЙ ПАЛАТЫ

15 Января 2021 11:49
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МАЖИЛИС ВЫДВИНУЛ КАНДИДАТУРУ НУРЛАНА НИГМАТУЛИНА НА ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НИЖНЕЙ ПАЛАТЫ

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