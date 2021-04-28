Мажилис в первом чтении принял законопроект о развитии соцпредпринимательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис Парламента РК в первом чтении принял проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального предпринимательства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Законопроект инициирован депутатами Парламента.

«С социально-направленной деятельностью субъектов предпринимательства наше общество уже знакомо по работе объединений и предприятий, трудоустраивающих людей с особыми потребностями. Согласно данным Министерства финансов, на сегодняшний день порядка ста таких субъектов пользуются льготным налогообложением. Вместе с тем, круг организаций, чья деятельность является социально-направленной гораздо шире и число их ежегодно растет. Этому способствует, в том числе, развитие гражданского общества и новый уровень социальной ответственности бизнеса, а также укрепление системы государственно-частного партнерства и передача ряда социальных функций государства в конкурентную среду», - рассказала депутат Мажилиса Екатерина Смышляева в ходе пленарного заседания.

По ее словам, существующее правовое поле не позволяет регулировать деятельность широкого спектра социальных организаций.

«Для расширения и дальнейшего укрепления данного сегмента предпринимательства в прошлом году началась работа над данным законопроектом. В нее, с момента инициации, были вовлечены представители социального бизнеса, общественные объединения, профессиональные ассоциации, международные эксперты», - отметила депутат.

Основной проект закона предполагает внесение изменений и дополнений в три кодекса и два закона.

«Реализация предусмотренных законопроектом возможностей позволит:

- поддерживать и стимулировать отечественных производителей медицинской техники, специальных средств и других товаров для жизнеобеспечения людей с особыми потребностями и организации безбарьерной среды;

- вовлекать бизнес в решение проблем по инклюзивному трудоустройству, социальной реабилитации, обучению и повышению доходов уязвимых категорий граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации;

- повышать разнообразие и качество оказания субъектами предпринимательства широкого спектра услуг в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования и культуры», - добавила Е. Смышляева.

Законопроект одобрен депутатами в первом чтении.

Также в ходе пленарного заседания депутаты приняли сопутствующий законопроект «О внесении дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет». Основной целью законопроекта является закрепление государственных мер поддержки социального предпринимательства.

В частности, депутаты предложили предоставить социальным предпринимателям налоговые льготы в части:

-уменьшения налогооблагаемого дохода в двухкратном размере произведенных расходов на оплату обучения, повышения квалификации или переподготовки социально уязвимых категорий населения;

-исчисления налога на имущество по ставке 0,5% к налоговой базе.

«Ряд налоговых преференций для предприятий, где работают люди с особыми потребностями уже не первый год действуют в Кодексе. Введением данных норм мы расширяем перечень субъектов предпринимательства, претендующих на льготное налогообложение», - пояснила Екатерина Смышляева.