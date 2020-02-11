Мажилис согласовал кандидатуру заместителя Премьер-Министра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе состоялось заседание Комитета Палаты по социально-культурному развитию, на котором согласована кандидатура Ералы Тугжанова для назначения на должность заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Данный вопрос рассмотрен на заседании Комитета в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов».

По поручению Премьер-Министра Казахстана кандидатуру представил руководитель Канцелярии Премьер-Министра Галымжан Койшыбаев, который подчеркнул большой опыт работы и высокий профессионализм Е. Тугжанова.

По итогам заседания Комитета принято соответствующее Заключение, в котором отмечается «Комитет по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан, рассмотрев в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», представленную Премьер-Министром Республики Казахстан кандидатуру Тугжанова Ералы Лукпановича, считает возможным рекомендовать данную кандидатуру для назначения на должность Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан».