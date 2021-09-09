Мажилис согласовал кандидатуру министра энергетики

НУр-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на заседании Комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию согласована кандидатура Магзума Мирзагалиева для назначения на должность министра энергетики Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Данный вопрос рассмотрен мажилисменами в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов».

Кандидатуру по поручению Премьер-Министра Казахстана представил руководитель Канцелярии Галымжан Койшыбаев.

Согласно процедуре согласования министров, введенной в Мажилисе, Магзум Мирзагалиев ответил на вопросы депутатов, а также рассказал о своём видении организации работы.

Прежде всего, речь шла о выполнении поручения Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева относительно развития в стране безопасной и экологичной атомной энергетики. Мажилисмены акцентировали внимание и на актуальности вопросов по газификации страны, развитию нефтегазохимической отрасли. Поинтересовались депутаты Мажилиса и планами министерства по дальнейшему увеличению доли возобновляемой энергетики в энергобалансе страны, а также введения объектов ВИЭ в регионах Казахстана.

По итогам заседания принято Заключение Комитета о возможности рекомендовать кандидатуру Магзума Мирзагалиева для назначения на должность министра энергетики Казахстана.