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Мажилис согласился с поправками Сената в  Кодекс о здоровье

17 Июня 2020 11:00
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Мажилис согласился с поправками Сената в  Кодекс о здоровье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК согласились с поправками Сената в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Депутатами Сената Парламента внесены изменения и дополнения в проект Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения». Данные изменения и дополнения не меняют концепцию проекта Кодекса, одобренного Мажилисом. Комитет по социально-культурному развитию предлагает согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом Парламента в данный проект кодекса», - сказала депутат Зауреш Аманжолова на пленарном заседании Мажилиса.

Также был одобрен сопутствующий Закон.

«Депутатами Сената внесены изменения и дополнения в проект закона. Некоторые категории правонарушений переведены из Уголовного кодекса в Кодекс об административных правонарушениях. Данные изменения и дополнения не меняют концепцию законопроекта, одобренного Мажилисом. Комитет по социально-культурному развитию, рассмотрев изменения и дополнения внесенные в данный законопроект, предлагает с ними согласиться», - добавила Зауреш Аманжолова.

Напомним, ранее сенаторы вернули на повторное рассмотрение Мажилиса Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения. По словам депутата Андрея Лукина, для исполнения поручения Президента Касым-Жомарта Токаева Сенат предложил пересмотреть уголовное наказание медицинских работников для исключения необоснованного возбуждения уголовных дел.

В частности, Сенаторы включили в поправки норму о врачебных ошибках в Казахстане.и


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#Мажилис   #Здравоохранение  
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Автор:

Серик Сабеков

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