РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:31, 29 Май 2024 | GMT +6

    Мажилис согласился с изменениями Сената в Законе о минимизации рисков при кредитовании

    кредит
    Коллаж: Kazinform / DALL·E / Pexels

    Депутаты Мажилиса на пленарном заседании Палаты согласились с изменениями Сената по Закону «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сенатом Парламента Республики Казахстан внесено 35 поправок, из них 11 поправок уточняющего характера и 24 новые поправки, связанные с:

    • исключением финансирования деятельности Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка из состава расходов республиканского бюджета и переходом на финансирование из бюджета Национального Банка Республики Казахстан; 
    • предоставлением военнослужащим дополнительной отсрочки платежей по банковскому займу или микрокредиту на 60 дней после прохождения срочной службы; 
    • расширением перечня лиц, имеющих право участвовать в синдицированном финансировании - филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, банки Международного финансового центра «Астана»; 
    • учетом стажа работы на руководящих должностях Национального управляющего холдинга, Банка Развития Казахстана, специального фонда развития частного предпринимательства при согласовании кандидата на руководящую должность в финансовую организацию; 
    • введением обязанности коллекторских агентств предоставлять сведения по урегулированию задолженности в кредитное бюро; 
    • изменением заголовка и срока введения в действия отдельных новых положений Закона. 

    Изменения и дополнения, внесенные в отдельные статьи законопроекта депутатами Сената Парламента Республики Казахстан, не были предметом обсуждения в рамках заседаний рабочей группы в Мажилисе Парламента Республики Казахстан и в целом направлены на совершенствование регулирования финансового рынка.

    С учетом вышеизложенного, Комитет по финансам и бюджету считает возможным согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом.

    Теги:
    Сенат Парламента Финансы Законопроекты Кредит Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!