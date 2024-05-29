Мажилис согласился с изменениями Сената в Законе о минимизации рисков при кредитовании

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании Палаты согласились с изменениями Сената по Закону «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства», передает корреспондент агентства Kazinform.

Сенатом Парламента Республики Казахстан внесено 35 поправок, из них 11 поправок уточняющего характера и 24 новые поправки, связанные с:

исключением финансирования деятельности Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка из состава расходов республиканского бюджета и переходом на финансирование из бюджета Национального Банка Республики Казахстан;

предоставлением военнослужащим дополнительной отсрочки платежей по банковскому займу или микрокредиту на 60 дней после прохождения срочной службы;

расширением перечня лиц, имеющих право участвовать в синдицированном финансировании - филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, банки Международного финансового центра «Астана»;

учетом стажа работы на руководящих должностях Национального управляющего холдинга, Банка Развития Казахстана, специального фонда развития частного предпринимательства при согласовании кандидата на руководящую должность в финансовую организацию;

введением обязанности коллекторских агентств предоставлять сведения по урегулированию задолженности в кредитное бюро;

изменением заголовка и срока введения в действия отдельных новых положений Закона.

Изменения и дополнения, внесенные в отдельные статьи законопроекта депутатами Сената Парламента Республики Казахстан, не были предметом обсуждения в рамках заседаний рабочей группы в Мажилисе Парламента Республики Казахстан и в целом направлены на совершенствование регулирования финансового рынка.

С учетом вышеизложенного, Комитет по финансам и бюджету считает возможным согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом.