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Мажилис РК одобрил изменения в закон о Государственной границе

Автор:  
Серик Сабеков
30 Сентября 2020, 14:00
Мажилис РК одобрил изменения в закон о Государственной границе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О Государственной границе Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пленарном заседании палаты было отмечено, что целью принятия законопроекта является совершенствование действующего законодательства о Государственной границе.

При рассмотрении законопроекта внесены изменения и дополнения, направленные на реализацию Указа Президента Республики Казахстан от 13 марта 2020 года № 282 «О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан».

Предлагается внести изменения и дополнения, направленные на оптимизацию модели управления Пограничной службы с переходом от трехуровневой модели управления к двухуровневой.

Предусматривается возможность перехода сотрудников органов национальной безопасности в категорию военнослужащих и преобразования отдельных подразделений Комитета национальной безопасности в воинские формирования Комитета национальной безопасности.

Предлагается внести поправки, предусматривающие выведение авиации из Пограничной службы с приданием ей статуса ведомства Комитета национальной безопасности.

Для интеграции учебных заведений органов национальной безопасности и повышения качества подготовки кадров законопроектом предусматривается передача Академии Пограничной службы в ведение Комитета национальной безопасности.

Законопроектом предусматривается компетенция Комитета национальной безопасности по утверждению правил деятельности представителей Пограничной службы по подготовке, согласованию технической и иной документации пограничных кораблей, катеров и судов, контролю их производства и приемке в соответствии с законодательством об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе.

Отметим, изменения в закон «О Государственной границе Республики Казахстан» были одобрены Мажилисом 17 июня 2020 года в первом чтении.


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