Мажилис ратифицировал соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций с Катаром

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты приняли Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о взаимном поощрении и защите инвестиций», передает корреспондент агентства Kazinform.

— Учитывая значительный потенциал развития отношений между странами, в целях защиты и оказания поддержки инвесторам обеих стран, было заключено Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Катара. Данное Соглашение было разработано на основе стандартных положений Организации экономического сотрудничества (ОЭСР), принципах ЮНКТАД и рекомендации Всемирного Банка. Следует отметить, что Соглашение носит «зонтичный» характер, направленный на закрепление взаимных международно-правовых гарантий прав инвесторов при осуществлении инвестиционной деятельности на территории двух сторон, — пояснила заместитель министра иностранных дел РК Назира Нурбаева, представляя документ перед депутатами.

Как отмечено в заключении Комитета по международным делам, обороне и безопасности, Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о взаимном поощрении и защите инвестиций (далее — Соглашение) совершено в Астане 12 октября 2022 года.

Целью Соглашения является создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности, стимулирование притока прямых иностранных инвестиций и улучшение экономического благосостояния договаривающихся стран.

Согласно статьи 3 Соглашения Правительство Республики Казахстан и Правительство Государства Катар (далее - договаривающиеся стороны) поощряют и создают благоприятные условия для инвесторов другой договаривающейся стороны в соответствии со своим национальным законодательством. Инвестиции, осуществленные инвесторами любой из договаривающихся сторон, пользуются справедливым и равноправным режимом, а также полной защитой и безопасностью на территории государства другой договаривающейся стороны.

В соответствии со статьей 4 Соглашения каждая договаривающаяся сторона на территории своего государства предоставляет инвестициям и инвесторам государства другой договаривающейся стороны режим не менее благоприятный, чем тот, который она предоставляет при аналогичных обстоятельствах инвестициям и инвесторам любого третьего государства.

Кроме того, статья 5 Соглашения предусматривает, что каждая договаривающаяся сторона на территории своего государства при аналогичных обстоятельствах предоставляет инвесторам государства другой договаривающейся стороны и их инвестициям режим не менее благоприятный, чем тот, который она предоставляет своим собственным инвесторам и их инвестициям, относящийся к управлению, содержанию, использованию или распоряжению их инвестициями.

Также каждая сторона оставляет за собой право в соответствии со своим национальным законодательством устанавливать чувствительные сектора экономики и (или) связанные с ними виды предпринимательской деятельности, которые должны быть ограничены или исключены.

Согласно Соглашению, любой спор между принимающей договаривающейся стороной и инвестором государства другой договаривающейся стороны, возникающий непосредственно в связи с инвестициями на территории государства принимающей договаривающейся стороны, должен разрешаться мирным путем между сторонами спора.

В случае невозможности урегулировать спор мирным путем, заинтересованный инвестор в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Соглашения в течение шести месяцев с даты письменного запроса об урегулировании может по своему усмотрению передать спор для его разрешения в компетентный суд государства договаривающейся стороны, на территории которого были осуществлены инвестиции или в международные арбитражные учреждения.