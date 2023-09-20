Мажилис ратифицировал соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда

Депутаты Мажилиса проголосовали за принятие законопроекта «О ратификации Соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В условиях нынешней глобальной геополитической нестабильности диверсификация внешних связей Казахстана является одной из главных целей. В качестве доказательства мы продолжаем работать над активизацией сотрудничества во всех сферах, способных обеспечить устойчивый рост в отраслях экономики. В этой связи, помимо двустороннего сотрудничества, мы активно взаимодействуем в рамках многосторонних площадок, в том числе в рамках Организации тюркских государств (ОТГ)», - сказал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, представляя документ на пленарном заседании палаты.



Глава Миннацэкономики отметил, что задача стран ОТГ – создавать комфортные условия для привлечения инвестиций в передовые отрасли экономики, стимулировать появление, их активное внедрение.

Одним из основных приоритетов в этом направлении стало создание Тюркского инвестиционного фонда.



«Инициатива о создании фонда была предложена Азербайджанской Республикой. В ходе неформального саммита ОТГ 31 марта 2021 года Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил о необходимости ускорения работы по созданию фонда в соответствии с принципом равных капиталовложений и равного права голоса. Так, 16 марта текущего года в рамках чрезвычайного саммита Совета глав государств ОТГ подписано Соглашение о создании фонда», - проинформировал Алибек Куантыров.



По словам министра, Тюркский инвестиционный фонд – это первый совместный финансовый институт экономической интеграции тюркского мира.

Целью фонда является содействие экономическому развитию государств-участников организации за счет расширения внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности.



«Для достижения своей цели фонд будет выполнять следующие функции посредством инвестиционной деятельности – финансирование проектов, в частности, проектов малых и средних предприятий, поддержка создания и модернизация физической и цифровой инфраструктуры, поддержка проектов развития в областях, представляющих взаимный интерес, включая промышленное производство, транспорт, сельское хозяйство, туризм и зеленая экономика. Важно отметить, что данные проекты, в первую очередь, позволяют создать новые рабочие места и диверсифицировать в экономику Казахстана», - пояснил Алибек Куантыров.



Согласно озвученным данным, уставной капитал делится на оплаченные акции с общей номинальной стоимостью $350 млн, а также привлекаемые акции с номинальной стоимостью $150 млн. На каждое государство приходится по $70 млн оплаченных акций. Каждый член фонда имеет равные права голоса. В состав Фонда входят президент фонда, Совет управляющих, Совет директоров, генеральный директор и рядовые сотрудники.

Решением глав государств-членов организации от 11 ноября 2022 года первым президентом фонда был назначен Амреев Багдат Культаевич, бывший генеральный секретарь Организации тюркских государств.



«C согласия лидеров тюркских стран место расположения фонда, то есть штаб-квартира, находится в городе Стамбуле. Соглашение о создании фонда не противоречит законам международных договоров, международным обязательствам Республики Казахстан, целям и задачам документа в системе национального стратегического планирования. Об этом свидетельствуют научно-правовые экспертизы Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции. В соответствии со статьей 38 подписанного соглашения, данный документ требует ратификации государств-членов фонда. В этой связи, сегодня на ваше рассмотрение выносится проект Закона «О ратификации Соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда», - добавил Алибек Куантыров.



Было сообщено, что 30 мая Национальный Мажилис Азербайджана ратифицировал соглашение о создании Тюрского инвестиционного фонда. Остальные государства ведут ратификационную работу в соответствии со своими внутренними правилами.