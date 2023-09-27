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    12:00, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Мажилис ратифицировал Договор между Казахстаном и Кипром о выдаче

    Мажилис ратифицировал Договор между Казахстаном и Кипром о выдаче
    Фото: Мухтор Холдорбеков / МИА «Казинформ».

    Депутаты Мажилиса приняли Закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Договор между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче подписан 20 октября 2022 года в Никосии и направлен на урегулирование отношений между компетентными органами Республики Казахстан и Республики Кипр по вопросам выдачи лиц. Стороны договора обязуются в соответствии с условиями договора и своим законодательством выдавать любое лицо, находящееся на их территории, которое разыскивается компетентными органами Запрашивающего договаривающегося государства в целях осуществления уголовного преследования или приведения вступившего в законную силу приговора суда в исполнение за преступления, влекущие выдачу.

    В договоре подробно регламентированы вопросы взаимодействия компетентных органов двух стран по вопросам выдачи лиц, в том числе предусмотрены условия и процедуры выдачи, отсрочки или выдачи лиц на время, обязательные и факультативные основания для отказа в выдаче. Также подробно оговорены вопросы выдачи собственных граждан, предварительного ареста передаваемых лиц, изъятья и передачи предметов и документов. Определены условия расходов, связанных с реализацией договора, также порядок урегулирования разногласий.

    Реализация данного договора повысит эффективность сотрудничества обеих стран в борьбе с преступностью.

    Принятие закона не противоречит национальному законодательству Республики Казахстан и не повлечет за собой его изменение.

    Реализация договора будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных Генеральной прокуратуре Республики Казахстан в республиканском бюджете на соответствующие годы.

    Также депутаты Мажилиса приняли ратификацию договора между Казахстаном и Кипром о правовой помощи по уголовным делам, который был подписан в Никосии 20 октября 2022 года.

    «В документе подробно определены перечень оказываемой помощи, основания для отказа в предоставлении помощи, условия о конфиденциальности и ограничения в использовании сведений или доказательств, полученных посредством оказания помощи, получения доказательств на территориях обеих сторон», - пояснил депутат Бакытжан Базарбек.

    В документы обозначены условия оказания помощи по выявлению, обнаружению, аресту и конфискации предметов, документов, финансовых активов и других доходов от преступной деятельности.

    Определены компетентные органы двух государств, непосредственно взаимодействующих в процедурах оказания правовой помощи и условия несения расходов, связанных с реализацией договора.

    Теги:
    Мажилис Интеграция и партнерство
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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