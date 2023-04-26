Мажилис ратифицировал соглашение по обмену сведениями кредитных историй в рамках ЕАЭС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса приняли Закон «О ратификации Соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Соглашение разработано в рамках реализации Концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза, утвержденной решением Высшего Евразийского экономического совета от 1 октября 2019 года. Цель соглашения – создание условий для трансграничного обмена сведениями кредитных историй в рамках Евразийского экономического союза», - пояснила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, представляя проект закона на пленарном заседании палаты.

По ее словам, соглашение определяет порядок трансграничного обмена кредитными отчетами и перечень передаваемой информации.

«К такой информации относится запрос о предоставлении кредитного отчета, согласие субъекта кредитной истории, сам кредитный отчет, а также документы, касающиеся оспаривания кредитной истории», - уточнила Мадина Абылкасымова.

По условиям Соглашения трансграничный обмен кредитными отчетами возможен исключительно при наличии согласия самого заемщика-физического или юридического лица. При этом, такая информация предоставляется исключительно на цели заключения кредитных отношений или последующего мониторинга.

В ведомстве поясняют, что согласие оформляется в письменной форме или посредством подписания электронной цифровой подписью, срок действия согласия не более 6 месяцев, срок хранения согласия не менее 3 лет.

В рамках Соглашения, трансграничный обмен кредитными отчетами будет осуществляться через ограниченный список уполномоченных организаций.

«В Казахстане уполномоченными признаны два кредитных бюро АО «Государственное кредитное бюро» и ТОО «Первое кредитное бюро». В других странах Союза уполномоченные организации включают: в России – 6 кредитных бюро, в Кыргызстане – два кредитных бюро, в Армении и Беларуси по одному кредитному бюро», - сообщила Мадина Абылкасымова.

Глава Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка добавила, что непосредственно трансграничный обмен кредитными отчетами между уполномоченными организациями возможен только после заключения ими соответствующих договоров. В договорах четко определяются регламент информационного взаимодействия, состав передаваемых данных, форматы электронных сведений, а также процедуры урегулирования споров при недостоверности данных в кредитных отчетах.

Такие договоры подлежат обязательному согласованию с регуляторами финансового рынка.

Кроме этого, регуляторы финансового рынка будут формировать перечень пользователей кредитных историй, то есть список банков и иных кредитных организаций, уполномоченных на получение кредитных отчетов.

Соглашением установлена обязанность всех сторон, уполномоченных организаций и пользователей кредитной истории по обеспечению защиты информации в рамках трансграничного обмена.

При этом требования к используемым при трансграничном обмене стандартам, техническим протоколам, нормативно-справочной информации, форматам и структурам передаваемых данных подлежат разработке Евразийской экономической комиссией совместно с регуляторами финансового рынка.

В течение прошлого года Соглашение прошло процесс ратификации в Армении, Беларуси и Кыргызстане. В Российской Федерации ратификация Соглашения не требуется исходя из норм национального законодательства.

В реализацию Соглашения Агентством разработан проект поправок в законодательные акты.

В Кодексе об административных правонарушениях предлагается предусмотреть административную ответственность кредитных бюро и получателей кредитных отчетов за нарушения требований законодательства при трансграничном обмене.

В Законе «О кредитных бюро и формировании кредитных историй» предлагается определить условия трансграничного обмена сведениями кредитных историй, перечень передаваемой информации, а также обязанность кредитных бюро по защите полученных данных.

«Указанный проект поправок находится на согласовании у заинтересованных государственных органов и организаций, после чего будет внесен в Мажилис Парламента в установленном законодательством порядке», - резюмировала Мадина Абылкасымова.