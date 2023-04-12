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Мажилис ратифицировал протокол по укреплению сотрудничества с Кыргызстаном в оказании правовой помощи

Автор:  
Серик Сабеков
12 Апреля 2023, 12:47
Мажилис ратифицировал протокол по укреплению сотрудничества с Кыргызстаном в оказании правовой помощи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мажилис ратифицировал протокол о внесении изменений и дополнений в договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Протокол предусматривает изменение статьи 4 договора, предусматривающей определение компетентных учреждений, осуществляющих сношения при оказании правовой помощи самими договаривающимися сторонами и уведомления друг друга по дипломатическим каналам», - сказал министр юстиции РК Азамат Ескараев, представляя законопроект на пленарном заседании Мажилиса.

Было отмечено, что протокол также предусматривает:

- включение в термин «судебные решения» судебного приказа и процедуру его рассмотрения при подачи ходатайства о признании и исполнении;

- исключение статьи 28, устанавливающей компетенцию органов внутренних дел при оказании правовой помощи по уголовным делам, поскольку эта функция впредь относится к Генеральной прокуратуре;

- изменение статьи 40 договора в связи с исключением компетенции органов внутренних дел.

«Протокол подлежит ратификации в соответствии пунктом 4 статьи 27 Закона «О международных договорах Республики Казахстан». Ратификация Протокола будет способствовать дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в области оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам, направленного на защиту прав граждан Казахстана и Кыргызстана», - пояснил Азамат Ескараев.

Было отмечено, что принятие проекта Закона не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета.


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