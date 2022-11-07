Мажилис рассмотрит законопроект по судам с участием присяжных заседателей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Мажилисе под председательством Ерлана Кошанова состоялось заседание Бюро, на котором по предложению профильных комитетов сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

В первом чтении палате предлагается обсудить законопроект «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей».

Законопроект разработан в целях реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года в целях совершенствования уголовно - процессуального законодательства, регулирующего вопросы рассмотрения дел с участием присяжных заседателей. В этой связи с 1 января 2023 года с 14 до 35, а с 1 января 2024 года до 43 увеличивается количество дел, подсудных присяжным, не только по особо тяжким, но и по другим составам уголовных правонарушений.

Проект повестки пленарного заседания содержит также пакет новых законопроектов, по которым Палате предстоит назначить профильным комитетам сроки подготовки заключений. Это законопроекты с поправками по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, по упрощению порядка разрешения трудовых споров и конфликтов, а также по вопросам использования пастбищ.

Среди поступивших в Мажилис законопроектов - поправки в КоАП и ряд законодательных актов по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также ряд ратификационных законопроектов.