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Мажилис рассмотрит законопроект о поддержке молодежи

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
23 Сентября 2022, 13:35
Мажилис рассмотрит законопроект о поддержке молодежи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Палаты Ерлана Кошанова состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

На обсуждение депутатов в первом чтении вносятся законодательные поправки по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства, а также нововведения, касающиеся государственной молодежной политики.

Во втором чтении Мажилису предлагается рассмотреть конституционные законопроекты об Уполномоченном по правам человека, о Прокуратуре, о Конституционном Суде. В этом же ряду поправки в некоторые конституционные и законодательные акты по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года, а также изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

В проект повестки пленарного заседания включен также законопроект о ратификации Протокола с поправками в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части пенсионного обеспечения сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда ЕАЭС, являющихся гражданами Российской Федерации.

Депутатам предстоит также определить сроки подготовки заключений по новым законопроектам. Среди поступивших в Мажилис - поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы по вопросам соблюдения прав человека, а также законопроект о ратификации Соглашения о займе с МБРР.


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