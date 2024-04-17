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    10:50, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Мажилис рассмотрит законопроект, касающийся деятельности фондов целевого капитала

    мажилис
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Депутаты Мажилиса взяли в работу законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности фондов целевого капитала (эндаумент-фондов)», передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Данный законопроект разработан в рамках поручения Главы государства. Целью проекта является регулирование работы фондов целевого капитала, создаваемых при университетах и научно-исследовательских институтах. В настоящее время нормы, регулирующие работу целевых фондов, закреплены в законах о науке и образовании. Теперь все нормы будут собраны в один закон, — заявил депутат Асхат Аймагамбетов, представляя документ на пленарном заседании палаты.

    По его словам, законопроект включает дополнительные нормы, регулирующие работу фондов целевого капитала.

    — Комитет по социально-культурному развитию Мажилиса готов работать над законопроектом, — добавил мажилисмен.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане создан первый эндаумент-фонд.

    Теги:
    Наука Законопроекты Образование Миннауки и высшего образования РК Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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