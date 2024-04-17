Мажилис рассмотрит законопроект, касающийся деятельности фондов целевого капитала

— Данный законопроект разработан в рамках поручения Главы государства. Целью проекта является регулирование работы фондов целевого капитала, создаваемых при университетах и научно-исследовательских институтах. В настоящее время нормы, регулирующие работу целевых фондов, закреплены в законах о науке и образовании. Теперь все нормы будут собраны в один закон, — заявил депутат Асхат Аймагамбетов, представляя документ на пленарном заседании палаты.