Мажилис рассмотрит законопроект, касающийся деятельности фондов целевого капитала
Депутаты Мажилиса взяли в работу законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности фондов целевого капитала (эндаумент-фондов)», передает корреспондент агентства Kazinform.
— Данный законопроект разработан в рамках поручения Главы государства. Целью проекта является регулирование работы фондов целевого капитала, создаваемых при университетах и научно-исследовательских институтах. В настоящее время нормы, регулирующие работу целевых фондов, закреплены в законах о науке и образовании. Теперь все нормы будут собраны в один закон, — заявил депутат Асхат Аймагамбетов, представляя документ на пленарном заседании палаты.
По его словам, законопроект включает дополнительные нормы, регулирующие работу фондов целевого капитала.
— Комитет по социально-культурному развитию Мажилиса готов работать над законопроектом, — добавил мажилисмен.
Ранее сообщалось, что в Казахстане создан первый эндаумент-фонд.