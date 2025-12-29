Мажилис рассмотрит соглашения с Кыргызстаном о курортах и землях на Иссык-Куле

В повестке заседания — проекты ратификации международных соглашений и новые законопроекты.

Депутаты рассмотрят проекты ратификации двух документов с Правительством Кыргызстана. Первое соглашение касается урегулирования прав собственности Казахстана на объекты курортно-рекреационного хозяйства, расположенные на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики, от 4 июля 2006 года.

Второй проект ратификации представляет собой соглашение о предоставлении в аренду земельных участков в Иссык-Кульском районе Кыргызстана от 1 декабря 2009 года, а также протоколы с поправками в данные документы.

Вместе с этим ожидается, что профильные комитеты примут в работу новые законопроекты для ратификации. В их числе:

Протокол о внесении изменений в Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ от 10 декабря 2010 года;

Протокол с поправками в Соглашение о сотрудничестве государств-членов ОДКБ в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения от 15 сентября 2015 года.

Напомним, Казахстан предложил внести изменения в Соглашение о статусе формирований ОДКБ в 2024 году. Речь идет о порядке пребывания сил коллективной безопасности на территориях государств-членов ОДКБ. Так, формирования направляющей стороны могут направляться на территорию принимающей стороны в соответствии с официальным обращением принимающей стороны и для участия в проведении совместных учений и внезапных проверок.