    07:30, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Мажилис рассмотрит соглашения с Кыргызстаном о курортах и землях на Иссык-Куле

    29 декабря в 09:00 состоится пленарное заседание Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мажилис
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    В повестке заседания — проекты ратификации международных соглашений и новые законопроекты.

    Депутаты рассмотрят проекты ратификации двух документов с Правительством Кыргызстана. Первое соглашение касается урегулирования прав собственности Казахстана на объекты курортно-рекреационного хозяйства, расположенные на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики, от 4 июля 2006 года.

    Второй проект ратификации представляет собой соглашение о предоставлении в аренду земельных участков в Иссык-Кульском районе Кыргызстана от 1 декабря 2009 года, а также протоколы с поправками в данные документы.

    Вместе с этим ожидается, что профильные комитеты примут в работу новые законопроекты для ратификации. В их числе:

    • Протокол о внесении изменений в Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ от 10 декабря 2010 года;
    • Протокол с поправками в Соглашение о сотрудничестве государств-членов ОДКБ в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения от 15 сентября 2015 года.

    Напомним, Казахстан предложил внести изменения в Соглашение о статусе формирований ОДКБ в 2024 году. Речь идет о порядке пребывания сил коллективной безопасности на территориях государств-членов ОДКБ. Так, формирования направляющей стороны могут направляться на территорию принимающей стороны в соответствии с официальным обращением принимающей стороны и для участия в проведении совместных учений и внезапных проверок. 

