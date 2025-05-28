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    10:45, 28 Май 2025 | GMT +5

    Мажилис рассмотрит соглашение о трудоустройстве казахстанцев в Катаре

    В Мажилис поступил законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о регулировании трудоустройства работников из Казахстана в Катаре», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстан и Катар
    Фото: gov.kz

    – Законопроект регулирует вопросы трудоустройства граждан Казахстана в Катаре. Он направлен на всестороннюю правовую защиту казахстанцев на всех этапах — от заключения трудового договора до репатриации. Нанимать работников из Казахстана, их въезд в Катар и трудоустройство будут регулироваться соответствующими законами, а также процедурами, применяемыми в обеих странах. Комитет по социально-культурному развитию Мажилиса готовит заключение по законопроекту, – заявил депутат Асхат Аймагамбетов на пленарном заседании Мажилиса.

    Напомним, ранее в Сенате был одобрен законопроект РК «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Государством Катар о взаимной правовой помощи по уголовным делам».

    Основной целью закона является оказание договаривающимися государствами взаимной правовой помощи в проведении расследований, уголовного преследования и судебного разбирательства по уголовным делам.

    Также был одобрен законопроект «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Государством Катар о выдаче». Целью закона является обеспечение эффективного сотрудничества, оказание максимальной и взаимной правовой помощи в процедурах, касающихся уголовных правонарушений договаривающихся государств в борьбе с преступностью.

    Теги:
    Катар Парламент Мажилис Трудоустройство
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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