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Мажилис рассмотрит документ об обеспечении социально-экономических прав молодежи

5 Января 2022 10:36
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Мажилис рассмотрит документ об обеспечении социально-экономических прав молодежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса рассмотрят законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Данный законопроект направлен на эффективное регулирование общественных отношений в сфере государственной молодежной политики. Положения законопроекта регулируют механизмы обеспечения социально-экономических прав молодежи, образования, трудоустройства, медицинского обслуживания, повышения цифровой грамотности и развития волонтерской деятельности среди молодежи», - сказала депутат Жамиля Нурманбетова на пленарном заседании Мажилиса.

В этой связи она отметила, что комитет по социально-культурному развитию Мажилиса готов подготовить заключение по документу до 28 декабря 2022 года.

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#Мажилис   #Молодежь  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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