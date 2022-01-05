Мажилис рассмотрит документ об обеспечении социально-экономических прав молодежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса рассмотрят законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный законопроект направлен на эффективное регулирование общественных отношений в сфере государственной молодежной политики. Положения законопроекта регулируют механизмы обеспечения социально-экономических прав молодежи, образования, трудоустройства, медицинского обслуживания, повышения цифровой грамотности и развития волонтерской деятельности среди молодежи», - сказала депутат Жамиля Нурманбетова на пленарном заседании Мажилиса.

В этой связи она отметила, что комитет по социально-культурному развитию Мажилиса готов подготовить заключение по документу до 28 декабря 2022 года.