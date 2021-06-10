Мажилис рассмотрел отчёты Правительства и Счётного комитета об исполнении республиканского бюджета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты рассмотрели отчёты Правительства и Счётного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

За 2020 год поступления в республиканский бюджет составили 12 трлн. 49 млрд. тенге, расходы - 98,3% и составили 14 трлн. 234 млрд тенге. Социальные расходы - 6,6 трлн. тенге, что составляет 47% от общего объема республиканского бюджета. Рост ВВП снизился на 2,6%.

Отметив, особенность условий, в которых осуществлялось исполнение бюджета, Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин вместе с тем высказался за усиление системности в решении выявленных недостатков.

«Турбулентность мировой экономики, пандемия коронавируса – всё это потребовало наращивания расходов государственного бюджета. В нашей стране были предприняты беспрецедентные антикризисные меры для защиты казахстанцев. Дополнительно выделенные бюджетные средства, необходимые законодательные меры – всё это позволило выполнить все социальные обязательства и поддержать отечественную экономику. Вместе с тем, всё ещё актуальным остаётся недостаточная рациональность, результативность и эффективность освоения бюджетных средств. В этом вопросе только системный подход к решению проблем позволит полноценно выполнить все задачи, поставленные руководством страны по повышению качества жизни наших граждан», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

В ходе обсуждения подняты вопросы, касающиеся, в частности, налоговых льгот и преференций, повышения цен на продукты, эффективности использования средств Национального фонда, внешних займов, создания постоянных рабочих мест и др.

Говоря о налоговых льготах, которые сегодня предоставляет Налоговый кодекс, Спикер Мажилиса отметил необходимость анализа их эффективности, напомнив о соответствующем поручении Главы государства.

«Налоговые льготы и преференции должны не снижать, а увеличивать поступления в бюджет», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Вопрос у депутатов вызвал и прогноз Национального банка по среднегодовому уровню инфляции, который предполагается в коридоре 4-6%.

«Если мы говорим о росте экономики, о снижении инфляции в цифровом или процентном выражении, то это должно отражаться на качестве жизни наших граждан. Именно такую задачу ставит руководство страны. Если этого не происходит, то все проценты – это всего лишь отчёты на бумаге», - отметил Спикер Мажилиса.

Обеспокоенность депутатского корпуса вызвал тот факт, что за последние годы накопления Нацфонда приближаются к уровню неснижаемого остатка в 30% к ВВП, а по итогам 2020 года составили 39%.

Согласившись, что без привлечения средств из Нацфонда решить проблемы, связанные с пандемией коронавируса, было бы невозможно, Спикер Мажилиса выразил мнение, что гарантированный трансферт можно было бы привлечь в меньшем объёме, если бы более эффективно формировалась доходная база.

«Национальный фонд – это, прежде всего, средства будущих поколений. И его не стоит тратить на текущие расходы. Поэтому надо искать, надо находить альтернативные источники пополнения доходной части бюджета», - сказал Нурлан Нигматулин, подчеркнув, что именно такая задача поставлена руководством страны перед Правительством.

В связи с этим особую актуальность получил вопрос внешних займов, которых Правительство для финансирования дефицита бюджета в 2020 году привлекло на общую сумму 297 млрд тенге.

Спикер Мажилиса призвал навести порядок и с использованием уже взятых займов.

«Надо, чтобы министры не заимствовали денег у иностранных банков на своё усмотрение. Знаю, что создана Комиссия для наведения порядка, - отметил Нурлан Нигматулин, обратившись к Первому заместителю Премьер-министра Алихану Смаилову, - у нас тоже сейчас в работе законопроект, который предусматривает привлечение в ответственности первых руководителей государственных органов за необоснованное, за несвоевременное освоение внешних займов. Если нужны дополнительные законодательные рычаги, вносите предложения. Мы их поддержим», - сказал Председатель Мажилиса.

Особое внимание уделено созданию постоянных рабочих мест. Депутаты не раз поднимали этот вопрос в своих депутатских запросах.

В рамках «Дорожной карты занятости» в 2020 году было трудоустроено 239 тыс. человек. И только 11 тыс. граждан трудоустроено на постоянные рабочие места.

Подчеркнув актуальность темы, Нурлан Нигматулин отметил, что временные рабочие места только временно решают проблемы. Обеспечение стабильной занятостью необходимо не для отчётности и докладов, а для улучшения благосостояния населения.

В целом, по мнению Спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина, для повышения эффективности освоения республиканского бюджета необходимо пересмотреть подходы к финансированию бюджетных инвестиционных проектов, повысить отдачу активов квазигоссектора. Также среди приоритетов – устранение диспропорции в экономическом развитии регионов. Усиление работы необходимо и по отдельным направлениям Предвыборной программы партии «Nur Otan» для того, чтобы достичь необходимых результатов по итогам текущего года.

При этом Председатель Мажилиса подчеркнул готовность депутатского корпуса к совместной с Правительством работе, к созданию необходимой законодательной базы для эффективной реализации всех планов и государственных программ.

Обсудив на пленарном заседании, Мажилис направил бюджетный отчёт в Сенат Парламента.

На пленарном заседании Палата во втором чтении одобрила пакет законодательных поправок. Среди них – разработанные депутатами изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях. Здесь же законодательные новшества по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан, а также законодательные поправки относительно развития земельных отношений.