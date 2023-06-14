Мажилис принял закон по возврату государству незаконно выведенных активов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса приняли во втором чтении проект Закона Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Закон предусматривает регламентацию механизмов раскрытия, подтверждения происхождения и возврата незаконно выведенных активов, а также внедрение новых способов возврата активов. Вместе с тем в законе прописано создание уполномоченного органа по вопросам возврата незаконно выведенных активов с определением его полномочий и образование специального государственного фонда и управляющей компании для аккумулирования возвращенных активов и финансирования социальных проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана.

«В ходе рассмотрения законопроекта на заседаниях рабочей группы депутатами Мажилиса Парламента внесен ряд поправок, направленных на уточнение сферы действия закона, компетенций уполномоченного органа по возврату активов, порядка межведомственного взаимодействия, порядка формирования и функций комиссии, порядка формирования реестра. Уточнения оснований для гражданской конфискации и оснований для возникновения разумных сомнений в законности происхождения активов. Вместе с тем, уточнены понятия «активы необъяснённого происхождения», «сверхдоходы», введено новое понятие «административно-властные ресурсы» и другие поправки», - пояснила депутат Снежанна Имашева.

Также депутаты приняли во втором чтении проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов» направлен на приведение в соответствие с основным проектом Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов».

В этот проект депутатами Мажилиса Парламента внесен ряд поправок, связанных с приданием статуса «прокурор» руководителю ведомства органов прокуратуры по возврату активов и его заместителям, в связи с созданием нового ведомства по возврату активов при Генеральной прокуратуре. Также предусмотрено наделение Высшей аудиторской палаты новыми полномочиями по проведению аудита эффективности и соответствия местного бюджета для повышения эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора.

«Данная норма также нужна для проверки законности источников приобретения, происхождения, активов, согласно законодательству Республики Казахстан о возврате незаконно приобретенных активов», - добавила Снажанна Имашева.

В законе устанавливается размер особо крупного ущерба или особо крупного размера, крупного ущерба или крупного размера по новой статье 235-1 Уголовного кодекса, уточняется применение действия уголовного закона в отношении иностранцев.