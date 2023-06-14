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    14:43, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    Мажилис принял закон о введении штрафа в 20 МРП или ареста до 10 суток за ложную информацию

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК приняли во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы». Также принят сопутствующий проект закона по внесению изменений в Кодекс РК об административных правонарушениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Законопроект систематизирует деятельность интернет-площадок в рамках законодательства Казахстана и формирует основу государственного регулирования данной сферы, вводя пользователей социальных сетей в социально-экономический оборот страны. Задача закона – предотвратить политический сепаратизм и экстремизм в стране, оградив граждан Казахстана от таких негативных фактов, как буллинг, оскорбление граждан, финансовые пирамиды в социальных сетях. Основные новшества указанного законопроекта соответствуют международным стандартам регулирования онлайн-площадок», - пояснил депутат Ерлан Саиров.

    В проекты законов включено расширение сферы использования государственного языка на онлайн-площадках, введение определения «пользователя социальной сети» и «инфлюенсера» и других терминов. Предусматривается регулирование коммуникаций между мировыми техногигантами и казахстанскими пользователями для увеличения прав пользователей отечественных социальных сетей. Согласно законопроекту, владелец онлайн-платформы или его законный представитель обязан блокировать аккаунты, содержащие информацию о кибербуллинге против детей и контент против государства.

    Ранее заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха разъяснил, что в Административном кодексе введена новая статья. Она предусматривает ответственность за распространение ложной информации, необязательно заведомо, а просто ложной информации посредством онлайн-платформ. Так, будет предусмотрен штраф до 20 МРП (около 60 тысяч). Если в течение года человек повторно допускает факт распространения ложной информации, то он должен быть подвергнут административному аресту до 10 суток, либо заплатить штраф в 40 МРП.


    Теги:
    Мажилис Парламент
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