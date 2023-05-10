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Мажилис принял закон касательно служителей католической церкви

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
10 Мая 2023, 10:29
Мажилис принял закон касательно служителей католической церкви

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса приняли закон «О ратификации Дополнительного соглашения к Соглашению между Республикой Казахстан и Святым Престолом о взаимоотношениях от 24 сентября 1998 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Оно было подписано по поручению Главы государства в ходе визита в прошлом году Папы Римского Франциска в Казахстан (14 сентября 2022 года). Соглашением конкретизируются категории служителей Католической Церкви (архиепископ, епископ, апостольский администратор, священник и др.), субъекты (Архиепархия, Епархия, приходы, монастыри, семинарии, колледжи, школы и др.) и компетентные органы (церковнослужители, возглавляющие субъекты Католической Церкви)», - сказал министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов.

Кроме того, упрощается порядок получения разрешения на постоянное проживание.

В частности, исключаются требования о подтверждении платежеспособности (1320 МРП - 4,5 млн тенге) и места проживания. Они заменяются на письменные обязательства Католической Церкви.

«Ратификация Соглашения будет способствовать совершенствованию правовых механизмов пребывания в стране священнослужителей, а также укреплению межконфессионального согласия», - заключил министр.

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