РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:00, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    Мажилис принял в работу законопроект по вопросам лесного хозяйства

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК приняли в работу проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Рассматриваемый законопроект разработан в целях дальнейшего совершенствования законодательства в области лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий и для устранения пробелов в правовом регулировании», - сказал депутат Мажилиса Парламента Бауржан Смагулов во время заседания.

    Он отметил, что законопроект направлен на регламентацию вопроса перевода земель особо охраняемых природных территорий для строительства водохозяйственных сооружений и сооружений защиты от наводнений, оползней, снежных лавин. А также на решение проблем лесных поселков, включая всю их инфраструктуру, которые ошибочно были включены в состав особо охраняемых природных территорий при их создании.

    Вместе с тем, планируется решить вопросы сенокоса для нужд местного населения, проживающего на специально отведенных участках Алакольского государственного природного заповедника.

    «Комитет (по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента РК – прим. авт.) готов принять законопроект и подготовить по нему заключение. Прошу поддержать», - добавил депутат.


    Теги:
    Мажилис Главная Парламент
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!