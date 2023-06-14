Мажилис принял в работу законопроект по вопросам лесного хозяйства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК приняли в работу проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рассматриваемый законопроект разработан в целях дальнейшего совершенствования законодательства в области лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий и для устранения пробелов в правовом регулировании», - сказал депутат Мажилиса Парламента Бауржан Смагулов во время заседания.

Он отметил, что законопроект направлен на регламентацию вопроса перевода земель особо охраняемых природных территорий для строительства водохозяйственных сооружений и сооружений защиты от наводнений, оползней, снежных лавин. А также на решение проблем лесных поселков, включая всю их инфраструктуру, которые ошибочно были включены в состав особо охраняемых природных территорий при их создании.

Вместе с тем, планируется решить вопросы сенокоса для нужд местного населения, проживающего на специально отведенных участках Алакольского государственного природного заповедника.

«Комитет (по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента РК – прим. авт.) готов принять законопроект и подготовить по нему заключение. Прошу поддержать», - добавил депутат.