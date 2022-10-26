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Мажилис принял в работу законопроект об обмене кредитными историями в рамках ЕАЭС

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
26 Октября 2022, 10:20
Мажилис принял в работу законопроект об обмене кредитными историями в рамках ЕАЭС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мажилис Парламента РК на пленарном заседании принял в работу проект Закона «О ратификации Соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроект внесен в Мажилис 12 октября 2022 года, в соответствии с Постановлением Правительства №813. Соглашение направлено на создание равных условий для всех резидентов стран Евразийского экономического союза при обращении к кредитным ресурсам банков, находящихся на территории других государств-членов. Также он направлен на обеспечение для банков возможности качественной оценки рисков при принятии решений о кредитовании резидентов других государств-членов Союза», – сказал председатель комитета по финансам и бюджету Марат Кусаинов, выступивший с докладом.

По его словам, ратификация Соглашения будет способствовать трансграничному кредитованию в рамках Евразийского экономического союза.

Соглашение было подписано 19 ноября 2021 года на заседании Евразийского межправительственного совета главами правительств государств-членов. Отмечалось, что Соглашение дает резидентам государств ЕАЭС возможность получать свой кредитный отчет, находясь в другой стране Союза. В документе прописан механизм взаимодействия между кредитными бюро, а также определены полномочия финансовых регуляторов по регулированию и надзору за трансграничным обменом.


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