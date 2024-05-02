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    14:44, 02 Май 2024 | GMT +6

    Мажилис принял в первом чтении законопроект по вопросам статистики

    Мажилис РК
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Мажилис принял в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной статистики и управления данными», передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам депутата Мажилиса Екатерины Смышляевой, законопроект создает правовые условия для пересмотра подходов к управлению данными и формированию статистической информации.

    Законопроект вносит следующие изменения:

    • Требования по управлению данными будут утверждаться постановлением Правительства. В требованиях будут предусмотрены классификация, особенности доступа и хранения данных, требования к качеству данных.
    • Будет введен контроль качества административных данных, уполномоченным органом станет Национальное бюро статистики.
    • Вводится понятие альтернативных данных. Это административные и нестатические данные. По согласованию с бюро такие данные будут представлены для составления статистических отчетов и анализа данных.
    • Вводится понятие национальной справочной информации — это совокупность классификаторов, каталогов, справочников и номенклатур.
    • «Национальным регистрам» присваивается правовой статус — это базы, содержащие эталонные данные по всем отраслям в рамках архитектуры электронного правительства. Нет повторений, неточных данных и подделок.
    • Регулируется порядок использования данных для целей научных исследований и обучения моделям искусственного интеллекта.
    • Внедряется институт дата-наблюдателей. Они оценивают данные электронного правительства в соответствии с национальными реестрами.

    Ранее Екатерина Смышляева рассказала в интервью агентству Kazinform о том, что новый законопроект позволит улучшить качество статистических данных, а государственные органы больше не смогут сдавать недостоверную информацию.

    Теги:
    Законопроекты Екатерина Смышляева Большие данные Big Data Статистика Мажилис Цифровизация
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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