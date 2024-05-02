Мажилис принял в первом чтении законопроект по вопросам статистики

Мажилис принял в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной статистики и управления данными», передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам депутата Мажилиса Екатерины Смышляевой, законопроект создает правовые условия для пересмотра подходов к управлению данными и формированию статистической информации.

Законопроект вносит следующие изменения:

Требования по управлению данными будут утверждаться постановлением Правительства. В требованиях будут предусмотрены классификация, особенности доступа и хранения данных, требования к качеству данных.

Будет введен контроль качества административных данных, уполномоченным органом станет Национальное бюро статистики.

Вводится понятие альтернативных данных. Это административные и нестатические данные. По согласованию с бюро такие данные будут представлены для составления статистических отчетов и анализа данных.

Вводится понятие национальной справочной информации — это совокупность классификаторов, каталогов, справочников и номенклатур.

«Национальным регистрам» присваивается правовой статус — это базы, содержащие эталонные данные по всем отраслям в рамках архитектуры электронного правительства. Нет повторений, неточных данных и подделок.

Регулируется порядок использования данных для целей научных исследований и обучения моделям искусственного интеллекта.

Внедряется институт дата-наблюдателей. Они оценивают данные электронного правительства в соответствии с национальными реестрами.

Ранее Екатерина Смышляева рассказала в интервью агентству Kazinform о том, что новый законопроект позволит улучшить качество статистических данных, а государственные органы больше не смогут сдавать недостоверную информацию.