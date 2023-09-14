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    22:51, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Мажилис принял ратификацию Соглашения о создании Евразийской перестраховочной компании

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    Депутаты Мажилиса Парламента приняли законопроект, направленный на ратификацию Соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании. Далее его направят в Сенат Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мажилисмен Темир Кырыкбаев напомнил, что Соглашение было подписано в городе Ереване 20 октября 2022 года.

    «Принятие Соглашения позволит финансовым организациям государств-членов Евразийского экономического союза активно участвовать в поддержке взаимной международной торговой и инвестиционной деятельности, а также выходе совместных бизнес-проектов на рынки третьих стран. Евразийская перестраховочная компания снизит риски организаций, поддерживающих экспортно-импортные операции, путем обеспечения их перестраховочной защитой», - сказал вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев, выступая с докладом.

    По словам депутата Ислама Сункара, деятельность Евразийской перестраховочной компании позволит объединить усилия страховых и перестраховочных организаций стран-участниц в распределении крупных рисков, позволит избежать необходимости использования брокерских услуг, что повлечет понижение стоимости перестрахования.

    Как ранее сообщалось, уставной капитал ЕПК будет сформирован за счет взносов государств-членов и составит 15 млрд российских рублей. Потенциальная страховая емкость (без учета возможного расширения) – до $2 млрд.


    Теги:
    Мажилис ЕАЭС Экономика для mail.ru Интеграция и партнерство Парламент
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