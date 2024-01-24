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    11:45, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Мажилис принял изменения в договор между Казахстаном и Литвой о правовой помощи

    литва
    Фото: Kazinform

    Депутаты Мажилиса Парламента приняли законопроект по ратификации изменений в договор между Казахстаном и Литвой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Документ будет направлен о в Сенат Парламента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Договор был ратифицирован 9 ноября 1998 года и определяет порядок и условия оказания взаимной правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, а также направлен на защиту прав физических и юридических лиц, учрежденных на территории каждой из сторон.

    Согласно документу, при оказании правовой помощи страны связываются друг с другом через Министерство юстиции и Генеральную прокуратуру.

    Протокол о внесении изменения в договор был подписан в августе 2022 года в целях уточнения функций судебных органов по оказанию правовой помощи в сфере исполнения решений и ходатайств иностранных судов на территории Казахстана, а также в части изменения компетентных учреждений обеих сторон.

    — Ратификация протокола будет способствовать дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в области оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам, направленного на защиту прав граждан Казахстана и Литвы, — сказал министр юстиции РК Азамат Ескараев в Мажилисе РК. 

    Теги:
    Международная деятельность РК Закон и право Литва Мажилис
    Анеля Касымова
    Автор
    Анеля Касымова
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