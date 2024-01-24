Мажилис принял изменения в договор между Казахстаном и Литвой о правовой помощи

Депутаты Мажилиса Парламента приняли законопроект по ратификации изменений в договор между Казахстаном и Литвой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Документ будет направлен о в Сенат Парламента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Договор был ратифицирован 9 ноября 1998 года и определяет порядок и условия оказания взаимной правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, а также направлен на защиту прав физических и юридических лиц, учрежденных на территории каждой из сторон.

Согласно документу, при оказании правовой помощи страны связываются друг с другом через Министерство юстиции и Генеральную прокуратуру.

Протокол о внесении изменения в договор был подписан в августе 2022 года в целях уточнения функций судебных органов по оказанию правовой помощи в сфере исполнения решений и ходатайств иностранных судов на территории Казахстана, а также в части изменения компетентных учреждений обеих сторон.