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Мажилис принимает все необходимые меры для нераспространения коронавируса

12 Июня 2020 12:45
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Мажилис принимает все необходимые меры для нераспространения коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис принимает все необходимые меры для нераспространения коронавирусной инфекции. Вместе с тем, тест на определение коронавирусной инфекции показал положительный результат у одного из депутатов Мажилиса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

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«В настоящее время коронавирусная инфекция обнаружена у депутата Мажилиса Бекболата Тлеухана, который проходит необходимый курс лечения. Мажилисмен в течение длительного времени, предшествующего обнаружению инфекции, находился на удалённом режиме работы. Иных случаев заболеваний в настоящее время ни у депутатского корпуса, ни у сотрудников Аппарата не выявлено», - говорится в сообщении.

С первых дней введения карантина депутатам было рекомендовано находиться в здании Мажилиса только в дни проведения пленарных заседаний, а также заседаний комитетов и рабочих групп по контрольным законопроектам. При этом депутаты Мажилиса старше 65 лет перешли на удалённый режим работы.

Все пленарные заседания транслируются в режиме онлайн.

Руководители рабочих групп координируют работу над законопроектами дистанционно посредством современных видов коммуникаций: аудио-видеоконференций, селекторных совещаний и др.

С первых дней карантина в здании Мажилиса были введены ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Для эпидемиологического контроля входы в здание оснащены медицинскими тепловизорами и антисептическими средствами, в помещениях организована обработка дезинфицирующими средствами в местах общего пользования, соблюдается масочный режим и социальная дистанция между сотрудниками Аппарата, 80% которых переведены на удалённый режим работы.

Кроме того, и депутаты Мажилиса, которые принимают участие в заседаниях Палаты, и сотрудники Аппарата регулярно проходят тесты на определение коронавирусной инфекции.



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#Мажилис   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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