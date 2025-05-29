Мажилис посетила глава верхней палаты Парламента Германии

Председатель Мажилиса отметил насыщенную программу визита главы Бундесрата. Ранее Анке Релингер принял Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, состоялись ее переговоры с Премьер-министром Олжасом Бектеновым и Председателем Сената Мауленом Ашимбаевым.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что Казахстан рассматривает Германию в качестве ключевого стратегического партнера в Европе.

– Политический диалог между нашими странами развивается в духе взаимопонимания и доверия. В последние годы идет весьма активный обмен визитами на высшем уровне. Это визит Федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан в июне 2023 года, визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Германию в сентябре 2023 года, а также визит Федерального канцлера Олафа Шольца, в рамках которого состоялся второй саммит в формате «Центральная Азия плюс Германия», – сказал Спикер Мажилиса.

Фото: Мажилис

Ерлан Кошанов отметил, что межпарламентские связи стали важной частью политического диалога. Он выразил уверенность, что визит Анке Релингер придаст новый импульс парламентскому взаимодействию.

Председатель Мажилиса проинформировал германских коллег о масштабных реформах в Казахстане, в соответствии с формулой Главы государства «сильный Президент - влиятельный Парламент - подотчетное Правительство». Особое внимание было уделено работе многопартийного Мажилиса Парламента и законам, продвигающим социальную справедливость, верховенство закона и порядок, развитие экономики.

В своей ответной речи Президент Бундесрата приветствовала политические преобразования и экономические успехи Казахстана. Подчеркнула, что в условиях геополитической турбулентности Казахстан является надежным партнером Германии. Выразила заинтересованность германской стороны в углублении сотрудничества в таких направлениях, как борьба с изменением климата, экономическая кооперация, укрепление культурно-гуманитарных связей.

Стороны также обсудили возможности укрепления сотрудничества в сельском хозяйстве, логистике, промышленности и в сфере новых технологий. Парламентарии выразили готовность законодательно поддерживать все новые проекты.

В ходе встречи были также затронуты вопросы взаимодействия в рамках таких международных парламентских организаций, как Межпарламентский союз, парламентские ассамблеи ОБСЕ и Совета Европы.

Ранее Глава государства провел встречу с Президентом Бундесрата Германии Анке Релингер.