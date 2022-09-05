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Мажилис перечислит однодневный заработок пострадавшим в Костанайской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Сентября 2022, 15:42
Мажилис перечислит однодневный заработок пострадавшим в Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис Парламента РК принял решение перечислить однодневный заработок пострадавшим в Костанайской области, передает МИА «Казинформ».

«В эти дни жители Костанайской области столкнулись со страшней трагедией - пожаром, беспрецедентным по своему масштабу. К сожалению, есть погибший. Уничтожены сотни домов и производственные объекты. Большой урон нанесен лесному фонду и животному миру.

В настоящее время уполномоченными органами принимаются все необходимые меры. Ситуацию на личном контроле держит Глава государства. В такое тяжелое время важно всем казахстанцам проявить солидарность с костанайцами и оказать посильную им помощь в скорейшем преодолении всех последствий случившегося. В этой связи Мажилис Парламента принял решение перечислить однодневный заработок пострадавшим в Костанайской области», - говорится в сообщении пресс-службы Мажилиса.

Фото: Ж. Жумабеков

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