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Мажилис одобрил запуск с Байконура ракет-носителей типа «Союз-2»

Автор:  
Серик Сабеков
12 Мая 2021, 11:20
Мажилис одобрил запуск с Байконура ракет-носителей типа «Союз-2»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили ратификацию соглашения между Правительствами РФ и Казахстана о сотрудничестве по осуществлению пусков с космодрома «Байконур» ракет-носителей типа «Союз-2», передает корреспондент МИА «Каинформ».

Законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве по осуществлению пусков с космодрома «Байконур» ракет-носителей типа «Союз-2» для запусков космических аппаратов в северном направлении на приполярные орбиты» представил на пленарном заседании палаты министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

Было отмечено, что данное соглашение совершено в Нур-Султане 20 июня 2019 года.

Цель соглашения – развитие взаимовыгодного сотрудничества сторон в рамках совместной деятельности по обеспечению дальнейшего эффективного использования космодрома «Байконур» в интересах Республики Казахстан и Российской Федерации, путем реализации космических программ и коммерческих проектов.

Ратификация Соглашения позволит создать правовую базу для осуществления запусков с космодрома «Байконур» космических аппаратов для реализации крупного международного проекта «One Web», нацеленного на обеспечение всего мира широкополосным доступом в Интернет, увеличить загрузку космодрома коммерческими запусками, что положительно отразится на жизнедеятельности всей инфраструктуры Байконура.


Освоение космоса   Байконур   Мажилис  
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