8 Июня 2022 10:48

Мажилис одобрил законопроекты по усилению уголовной ответственности за отмывание денег

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроекты по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, депутаты одобрили законопроекты «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Законопроекты разработаны в целях улучшения законодательства и национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов (далее - ПОД), полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ФТ)», - сказал мажилисмен Сергей Симонов, представляя проекты законов на пленарном заседании Мажилиса.

Депутат добавил, что в текущем году Казахстану предстоит прохождение второго раунда взаимной оценки Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Выездное мероприятие ЕАГ было отложено из-за январских событий в стране с весны на осень этого года.

«Как известно, осенью 2021 года нами был инициирован законопроект в целях имплементации в национальное законодательство основных рекомендаций, вытекающих из международных стандартов ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Можно сказать, что в рамках рассматриваемых законопроектов данная работа продолжается», - добавил Сергей Симонов.

Законопроектами предлагается:

- установление обязанности юридических лиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников;

- распространение законодательства о ПОД/ФТ на трасты или другие корпоративные образования, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства;

- замораживание средств и иных активов, находящихся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения;

- определение условий в Законе о ПОД/ФТ, в соответствии с которыми субъекты финансового мониторинга, входящие в одну группу, будут вправе полагаться на результаты и документы надлежащей проверки клиентов, а также обмениваться информацией между собой;

- усиление уголовной ответственности за легализацию преступных средств и установление уголовного наказания в виде «конфискации имущества» за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ;

- установление административной ответственности юридических лиц за отмывание средств, полученных преступным путем;

- наделение должностных лиц органов финансового мониторинга полномочием составлять протоколы соответствующих административных правонарушений, а суды - рассматривать дела об административных правонарушениях и принимать по ним решения;

- наделение государственных органов, компетенциями по разработке методических рекомендаций для подконтрольных субъектов финансового мониторинга, проведению анализа и мониторинга их деятельности на предмет выявления рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, а также обобщению практики, разработке и внесению предложений по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ.

«В целом принятие и реализация законопроектов будет способствовать повышению безопасности национальной финансовой системы и не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий», - резюмировал Сергей Симонов.