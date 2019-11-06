Мажилис одобрил законопроект, закрепляющий понятие «Национальный пантеон»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили во втором чтении законопроект «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия», а также сопутствующие ему поправки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данный документ предусматривает закрепление на законодательном уровне понятия «Национальный пантеон».

«В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на улучшение структуры законопроекта и редакции правовых норм, уточнение и улучшение редакции понятий «сакральные объекты», «археологические работы», «объекты историко-культурного наследия», «историко-культурная экспертиза». Кроме того, впервые на законодательном уровне предложено закрепление понятия «Национальный пантеон», - говорится в заключении Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса.

«Также предусмотрено нормативно-правовое закрепление компетенции уполномоченного органа в области охраны и использования объектов историко-культурного наследия на формирование и представление предварительного списка Всемирного культурного наследия Республики Казахстан, межотраслевую координацию деятельности в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия, разработку и утверждение правил охраны и использования памятников истории и культуры», - пояснил депутат Мажилиса Сауытбек Абдрахманов, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

Было отмечено, что рабочей группой рассмотрено порядка 200 поправок. По итогам заседаний рабочей группы принято 130 позиций.

Всеми комитетами Мажилиса и Отделом законодательства даны положительные заключения по законопроекту.