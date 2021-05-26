Мажилис одобрил законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за рейдерство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства госорганов и должностных лиц и усиления мер, препятствующих нелегальному обороту драгоценных металлов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил, представляя проект закона на пленарном заседании мажилисмен Дмитрий Колода, законопроект решает ряд важных задач.

«Новая часть 1-1 статье 249 Уголовного кодекса устанавливает уголовную ответственность за рейдерство, связанное с применением так называемых «силовых» методов, то есть с использованием контролирующих, правоохранительных и других органов. К уголовной ответственности будут привлекаться организаторы рейдерского захвата и те, кто им помогает в «чиновничьей» среде. В статье 365 Уголовного кодекса детализируются способы воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, усиливаются санкции и данное преступление переходит в категорию «тяжких», - сказал Дмитрий Колода.

Было отмечено, что для переориентирования прокурорского надзора на решение проблем граждан и бизнеса в Закон «О прокуратуре» вносятся изменения, предусматривающие право прокурора на проведение проверок по жалобам бизнеса на чиновников, а также право на отмену запретительных либо ограничительных мер, наложенных государственными органами.

В ряд статей Уголовно-процессуального кодекса вносятся поправки, направленные на сокращение сроков рассмотрения жалоб бизнеса и граждан на незаконные осмотры, обыски, выемки.

Для борьбы с незаконным оборотом драгоценных металлов в Уголовный кодекс вводятся две новые статьи – статья 269-1 «Незаконное проникновение на охраняемый объект» и 295-1 «Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы».

«Действующее уголовное законодательство не предусматривает ответственности лиц, осуществляющих незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, а также лиц, оказывающих им содействие, что наносит ущерб экономике страны, в том числе в виде недопоступления налогов и других обязательных платежей в бюджет», - пояснил Дмитрий Колода.

В результате, по словам мажилисмена, золотодобывающие предприятия на протяжении длительного времени систематически сталкиваются с нарушениями своих законных прав и интересов, связанных, нелегальным старательством, теневым оборотом золота и золотосодержащего сырья.

Кроме того, незаконное проникновение на опасные производственные объекты, с целью незаконной добычи драгоценных металлов, создает риски причинения вреда жизни и здоровью как работникам добывающих предприятий, так и лиц, осуществляющих незаконную добычу, вследствие нарушения ими требований безопасности и технологии добычи.

«Реализация указанных поправок позволит повысить защиту прав граждан, а также предпринимателей, вовлеченных в среду уголовного процесса, повысить эффективность обеспечения соблюдения прав и законных интересов участников уголовного процесса. Данный законопроект прошел антикоррупционную, научно-лингвистическую экспертизы, получил экспертное заключение от Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», а также положительное заключение Правительства. В ходе заседаний рабочих групп депутатами Мажилиса предложен ряд поправок, которые совершенствуют положения законопроекта и улучшают его редакцию. Все замечания депутатов Мажилиса учтены», - заключил депутат.