Мажилис одобрил законопроект, предусматривающий регулирование закупок нацхолдингов и компаний
Как отметил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, представляя законопроект на пленарном заседании палаты, в настоящее время закупки квазигосударственного сектора регулируются разными НПА в зависимости от принадлежности.
К примеру, закупки фонда «Самрук-Казына» регулируются Законом «О Фонде национального благосостояния» и правилами закупок, утвержденными советом директоров фонда. Закупки национальных компаний, не входящих в состав фонда «Самрук-Казына», таких как «Байтерек», «КазАгро», «Зерде» и другие, регулируются Законом «О государственном имуществе» и правилами закупок, утвержденными Минфином. Закупки субъектов квазигосударственного сектора, действующих при центральных и местных исполнительных органах, регулируются Законом «О государственных закупках» и Правилами госзакупок.
Закупки единого дистрибьютера ТОО «СК-Фармация» и медицинских организаций, закупающих лекарственные средства за счет ГОБМП, регулируются Кодексом о здоровье и правилами закупок лекарственных средств.
«Разработанным законопроектом предлагается регулировать закупки фонда «Самрук-Казына» и иных национальных холдингов и национальных компаний. Таким образом, законопроектом будут охвачены более 250 национальных компаний с учетом их дочерних организаций на сумму порядка 3,4 трлн. тенге», - пояснил Ерулан Жамаубаев.
При этом, как отметил глава Минфина, регулирование закупок государственных предприятий, АО, ТОО при центральных и местных исполнительных органах предлагается сохранить в рамках Закона «О государственных закупках».
«В последующем, по результатам положительной правоприменительной практики будет рассмотрен вопрос регулирования всех субъектов квазигосударственного сектора в рамках единого закона», - добавил Ерулан Жамаубаев.
Законопроект предусматривает следующие основные подходы.
Первое. Базовые положения, касающиеся сферы действия закона, принципов, ограничений, способов, контроля и обжалования закрепляются на уровне закона, которые являются едиными для субъектов квазигосударственного сектора.
Второе. Нормы, детализирующие процесс проведения закупок, предлагается регламентировать на уровне правил.
При этом утверждение правил закупок фонда «Самрук-Казына» предлагается сохранить в ведении фонда по согласованию с уполномоченным органом (МФ).
«Это обусловлено спецификой деятельности фонда и его статуса, а также необходимостью сохранения инвестиционной привлекательности компаний Фонда при проведении IPO и иных формах приватизации. Кроме того, гибкое регулирование закупок национальных управляющих холдингов и национальных компании обоснованно тем, что у них разные цели и направления деятельности», - резюмировал Ерулан Жамаубаев.