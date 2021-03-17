Мажилис одобрил законопроект, предусматривающий регулирование закупок нацхолдингов и компаний

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис одобрил проект Закона «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора» в первом чтении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, представляя законопроект на пленарном заседании палаты, в настоящее время закупки квазигосударственного сектора регулируются разными НПА в зависимости от принадлежности.

К примеру, закупки фонда «Самрук-Казына» регулируются Законом «О Фонде национального благосостояния» и правилами закупок, утвержденными советом директоров фонда. Закупки национальных компаний, не входящих в состав фонда «Самрук-Казына», таких как «Байтерек», «КазАгро», «Зерде» и другие, регулируются Законом «О государственном имуществе» и правилами закупок, утвержденными Минфином. Закупки субъектов квазигосударственного сектора, действующих при центральных и местных исполнительных органах, регулируются Законом «О государственных закупках» и Правилами госзакупок.

Закупки единого дистрибьютера ТОО «СК-Фармация» и медицинских организаций, закупающих лекарственные средства за счет ГОБМП, регулируются Кодексом о здоровье и правилами закупок лекарственных средств.

«Разработанным законопроектом предлагается регулировать закупки фонда «Самрук-Казына» и иных национальных холдингов и национальных компаний. Таким образом, законопроектом будут охвачены более 250 национальных компаний с учетом их дочерних организаций на сумму порядка 3,4 трлн. тенге», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

При этом, как отметил глава Минфина, регулирование закупок государственных предприятий, АО, ТОО при центральных и местных исполнительных органах предлагается сохранить в рамках Закона «О государственных закупках».

«В последующем, по результатам положительной правоприменительной практики будет рассмотрен вопрос регулирования всех субъектов квазигосударственного сектора в рамках единого закона», - добавил Ерулан Жамаубаев.

Законопроект предусматривает следующие основные подходы.

Первое. Базовые положения, касающиеся сферы действия закона, принципов, ограничений, способов, контроля и обжалования закрепляются на уровне закона, которые являются едиными для субъектов квазигосударственного сектора.

Второе. Нормы, детализирующие процесс проведения закупок, предлагается регламентировать на уровне правил.

При этом утверждение правил закупок фонда «Самрук-Казына» предлагается сохранить в ведении фонда по согласованию с уполномоченным органом (МФ).

«Это обусловлено спецификой деятельности фонда и его статуса, а также необходимостью сохранения инвестиционной привлекательности компаний Фонда при проведении IPO и иных формах приватизации. Кроме того, гибкое регулирование закупок национальных управляющих холдингов и национальных компании обоснованно тем, что у них разные цели и направления деятельности», - резюмировал Ерулан Жамаубаев.