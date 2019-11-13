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Мажилис одобрил законопроект, предполагающий рост социальных выплат

13 Ноября 2019 12:02
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Мажилис одобрил законопроект, предполагающий рост социальных выплат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ  - Мажилис одобрил во втором чтении законопроект «Об обязательном социальном страховании», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Представляя проект закона на пленарном заседании палаты, депутат Айгуль Нуркина отметила, что законопроект направлен на развитие системы обязательного социального страхования с учетом соблюдения страховых принципов, социальной справедливости, усиление взаимосвязи между трудовым стажем и размерами выплат, формирование стимулов для участия населения в системе обязательного социального страхования.

Было отмечено, что в этих целях законопроектом предусматривается новый механизм определения коэффициента утраты трудоспособности, основанный на индивидуальном подходе к каждому случаю. Действующие законодательство предусматривает применение усредненных коэффициентов. Законопроектом предлагается устанавливать коэффициент утраты, установленный подразделениями медико-социальной экспертизы. В результате ожидается увеличение размера социальных выплат по потере трудоспособности и ежегодное повышение достигнутого коэффициента стажа участия в системе обязательного социального страхования на 2% после достижения стажа участия 5 лет.

Данная норма усиливает взаимосвязь между стажем участия в системе социального страхования и размерами социальных выплат.

Кроме того, предполагается повышение действующих коэффициентов количества иждивенцев при исчислении социальных выплат по потере кормильца. Рост коэффициентов по сравнению с действующим составляет от 5 до 20 процентов, при этом наиболее высокий рост отмечается для количества иждивенцев от 3 и более человек. Соответственно, ожидается рост социальных выплат по потере кормильца.

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Ключевые слова: Социальная поддержка, Общество,
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Автор:

Серик Сабеков

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