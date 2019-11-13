Мажилис одобрил законопроект, предполагающий рост социальных выплат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис одобрил во втором чтении законопроект «Об обязательном социальном страховании», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представляя проект закона на пленарном заседании палаты, депутат Айгуль Нуркина отметила, что законопроект направлен на развитие системы обязательного социального страхования с учетом соблюдения страховых принципов, социальной справедливости, усиление взаимосвязи между трудовым стажем и размерами выплат, формирование стимулов для участия населения в системе обязательного социального страхования.

Было отмечено, что в этих целях законопроектом предусматривается новый механизм определения коэффициента утраты трудоспособности, основанный на индивидуальном подходе к каждому случаю. Действующие законодательство предусматривает применение усредненных коэффициентов. Законопроектом предлагается устанавливать коэффициент утраты, установленный подразделениями медико-социальной экспертизы. В результате ожидается увеличение размера социальных выплат по потере трудоспособности и ежегодное повышение достигнутого коэффициента стажа участия в системе обязательного социального страхования на 2% после достижения стажа участия 5 лет.

Данная норма усиливает взаимосвязь между стажем участия в системе социального страхования и размерами социальных выплат.

Кроме того, предполагается повышение действующих коэффициентов количества иждивенцев при исчислении социальных выплат по потере кормильца. Рост коэффициентов по сравнению с действующим составляет от 5 до 20 процентов, при этом наиболее высокий рост отмечается для количества иждивенцев от 3 и более человек. Соответственно, ожидается рост социальных выплат по потере кормильца.