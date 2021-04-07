Мажилис одобрил законопроект по запрету продажи земли иностранцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Земельная сфера всегда является одной из социально значимых отраслей среди населения. В связи с чем, в целях развития предпринимательской деятельности путем вовлечения в экономический оборот земель сельскохозяйственного назначения был принят Закон РК от 29 декабря 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан», который предусматривал с 1 января 2015 года предоставление сельскохозяйственных земель в аренду иностранцам, лицам без гражданства, иностранным компаниям, а также казахстанским компаниям, имеющим иностранную долю», - сказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

По словам министра, в последующем внесены соответствующие изменения в Земельный кодекс, в части предоставления гражданам и юридическим лицам Республики Казахстан земельных участков сельскохозяйственного назначения исключительно на праве частной собственности, а также о предоставлении земель в аренду кандасам с равными правами иностранных граждан.

«При этом, в целях укрепления суверенитета и обеспечения продовольственной безопастности населения, а также учитывая мнения граждан Республики Казахстан, 6 мая 2016 года Указом Президента Республики Казахстан введен мораторий на предоставление сельхозземель в аренду иностранцам, лицам без гражданства, иностранным компаниям, а также казахстанским компаниям, имеющим иностранную долю, а также, на предоставление в частную собственность гражданам и юридическим лицам РК. Учитывая, что срок моратория истекает 31 декабря 2021 года, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на пятом заседании Национального совета общественного доверия 25 февраля текущего года, объявив о том, что земельный вопрос всегда очень важен для нашего народа, поручил законодательно запретить продажу и аренду сельхозземель иностранцам и иностранным юридическим лицам», - пояснил Сапархан Омаров.

Глава МСХ подчеркнул, что поручение решено оперативно реализовать с помощью законодательной инициативы Президента.

«В этой связи, был разработан соответствующий законопроект и внесен в Мажилис 15 марта текущего года. Уважаемые депутаты, на сегодняшний день, представленным Вам законопроектом предусмотрен полный запрет на предоставление сельхозземель иностранцам и иностранным компаниям, казахстанским компаниям с иностранной долей, лицам без гражданства, научным центрам с международным участием, а также кандасам», - уточнил Сапархан Омаров.

Было отмечено, что законопроектом также предусмотрено, что сроки ранее арендованных сельхозземель иностранцами и казахстанскими компаниями с иностранной долей не могут быть продлены и будут находиться во владении только до истечения срока их использования.

«А кандасы могут получить земельный участок для личного подсобного хозяйства, садоводства и дачного строительства, при этом, сельхозземли могут взять в аренду только после получения казахстанского гражданства. Законопроектом вносятся изменения в Земельный кодекс и три закона, в том числе, Миграционный. Принятие данного законопроекта не повлечет негативных социально-экономических и законодательных последствий», - заключил Сапархан Омаров.