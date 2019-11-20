Мажилис одобрил законопроект по вопросам железнодорожного транспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента в первом чтении одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам железнодорожного транспорта», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представляя законопроект, министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов сообщил, что ведомством подготовлен пакет поправок, затрагивающие разные сектора железнодорожной отрасли. В законопроекте предлагается упростить механизм субсидирования пассажирских перевозок.

«Пассажирские перевозки убыточны и субсидируются по нескольким статьям расходов из государственного бюджета. Это аренда, содержание, приобретение вагонов, вокзальное хозяйство, услуги локомотивной тяги и магистральной железнодорожной сети. При этом, со стороны КТЖ, перевозчикам пассажиров выставляются низкие тарифы на услуги локомотивной тяги и магистральной сети, ниже их себестоимости в 3 раза», - сказал Бейбут Атамкулов на пленарном заседании Мажилиса.

По словам министра, КТЖ несет убытки в локомотивной тяге и магистральной сети, которые финансируются за счет доходов от грузовых перевозок. На данный момент перевозку грузов выполняют 3 перевозчика - один национальный и 2 частных.

«Законопроект направлен для развития здоровой конкуренции, где на рынке будут существовать несколько грузовых перевозчиков. Будет внедрена балансирующая плата перевозчика грузов в поддержку перевозчиков пассажиров, что позволит создать законодательную основу так называемого кросс субсидирования. В 2020 году такую плату будет платить только Национальный перевозчик грузов, в 2021 году после практической отработки механизма плата будет осуществляться и частными перевозчиками грузов», - проинформировал глава ведомства.

Также предлагается создать отдельное юридическое лицо «Пассажирские локомотивы», которое станет получателем субсидий перевозчиков на покрытие услуг локомотивной тяги и магистральной сети.

«В свою очередь, «Пассажирские локомотивы» будут предоставлять перевозчикам услуги локомотивной тяги по низкой цене. К тому же, перевозчикам пассажиров будет установлен бесплатный проезд по магистральной сети», - добавил Б. Атамкулов.

«Таким образом, законопроектом планируется легализовать кросс субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и реализовать первый подготовительный этап к реформированию отрасли для создания открытого доступа частных грузовых перевозчиков на магистральную сеть», - заключил министр.