Мажилис одобрил законопроект по вопросам восстановления экономического роста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, в законопроекте предусмотрены поправки для использования гражданами части пенсионных накоплений с целью улучшения жилищных условий, оплаты лечения или передачи в управление частным финансовым компаниям.

«Предлагается ввести поправки по государственному образовательному кредиту для расширения доступа к высшему образованию. С целью обеспечения поддержки детей из многодетных и малообеспеченных семей, неполных семей и в семьях, в которых воспитываются инвалиды, предлагается расширить квоты по образовательному гранту», - уточнил Руслан Даленов, представляя документ на пленарном заседании Мажилиса РК.

Министр добавил, что для повышения эффективности системы государственного планирования предлагаются поправки, направленные на упрощение внутренних процедур госорганов, развития информационных систем, внедрения принципов проектного управления для решения поставленных целей и задач.

«В целом, принятие проекта Закона позволит стимулировать развитие сфер экономики, в том числе пострадавших вследствие ограничительных мер в связи с пандемией, а также обеспечит основу для устойчивого экономического роста», - подчеркнул глава Министерства нацэкономики.

Напомним, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на пленарном заседании палаты акцентировал внимание на законодательных нормах, позволяющих выполнить поручения Главы государства, данные на открытии нынешней парламентской сессии. Прежде всего, это касается возможности использования населением части своих пенсионных накоплений, а также усиления роли общественных советов.