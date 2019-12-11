Мажилис одобрил законопроект по вопросам регулирования миграции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис одобрил законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования миграционных процессов», передает корреспондент МИА «Казинформ»

Поправки в законодательство народным избранникам презентовал министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов. В своем выступлении он отметил, что данный проект закона разработан во исполнение Концепции миграционной политики РК на 2017-2021 годы и плана мероприятий по ее реализации, и предусматривает внесение изменений и дополнений в 3 кодекса и 10 законов.

Задачей принятия законопроекта является совершенствование миграционного законодательства по следующим направлениям: создание благоприятных условий для этнических репатриантов, прибывающих в Казахстан и переселенцев; построение эффективной системы внешней трудовой миграции, ориентированной на удовлетворение потребностей экономики страны, создание благоприятного инвестиционного климата; расширение правовой базы в сфере регулирования миграционных процессов с учетом передового международного опыта и пресечение нелегальной миграции.

«Для упрощения порядка оформления гражданства РК предлагается определить категорию лиц -этнические казахи, лица без гражданства, лица с паспортами СССР образца 1974 года, а также женщины, подпадающие под действие Конвенции о гражданстве замужней женщины, на которых не распространяются законодательные нормы по проживанию на территории Казахстана менее 183 дней в течение 1 года и наличию административных нарушений», - пояснил Биржан Нурымбетов.

Также планируется внести дополнения, предусматривающие ограничения по выезду лиц на ПМЖ, имеющих задолженность по исполнительному производству.

Министр добавил, что реализация законопроекта не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета и не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий.