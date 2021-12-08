Мажилис одобрил законопроект по вопросам развития конкуренции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили во втором чтении на пленарном заседании палаты законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил мажилисмен Самат Акишев, законопроект направлен на сокращение государственного участия в предпринимательстве, обеспечение равного доступа субъектов предпринимательства к мерам государственной поддержки, снижение уровня рыночной концентрации на товарных рынках, развитие малого и среднего предпринимательства, а также сокращение административных и экономических барьеров для входа на товарные рынки.

В ходе работы рабочей группы над законопроектом депутатами внесены поправки, в части:

- уточнения норм, связанных с обеспечением равного доступа субъектов рынка к ключевой мощности субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение;

- установления исчерпывающего перечня оснований для выделения государственных заданий, а также критериев для включения заказов в перечень государственных заданий;

- законодательного регулирования деятельности государственных и частных операторов;

- введения нормы по предоставлению права субъектам рынка, в случае необходимости дополнительного времени для сбора информации, обратиться в антимонопольный орган с мотивированным заявлением о продлении срока предоставления информации по запросу;

- уточнения компетенций антимонопольного органа по осуществлению мониторинга деятельности лиц, оказывающих меры государственной поддержки, для обеспечения равного доступа предпринимательства, в особенности малого и среднего бизнеса, к мерам государственной поддержки.

Кроме того, внесены поправки по приведению в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан и требованиями юридической техники, а также уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта.



