Мажилис одобрил законопроект по вопросам перераспределения полномочий между уровнями госуправления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе пленарного заседания Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

По словам главы Миннацэкономики, проект закона подготовлен с учетом поручений руководства страны, приоритетов, определенных в Стратегических документах и рекомендаций экспертов.

«Разработка законопроекта стала логическим продолжением предыдущих административных реформ. Проведена масштабная работа по анализу госфункций на центральном и местном уровнях. Предусмотрены поправки в 55 законодательных актов, из них 5 кодексов и 50 законов», - сказал на пленарном заседании Мажилиса министр национальной экономики РК Асет Иргалиев.

Глава Миннацэкономики отметил, что будут перераспределены 94 функции путем передачи от Правительства министерствам 89 функций, местным исполнительным органам – 5. При этом 4 государственных органа будут наделены дополнительными полномочиями.

«Реализация проекта не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета и не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий. Законопроект направлен на обеспечение преемственности проводимой политики по четкому разграничению полномочий между уровнями управления», - подчеркнул А. Иргалиев.

Принятие законопроекта станет очередным шагом в формировании эффективной системы государственного управления и способствуют дальнейшему повышению её автономности.



